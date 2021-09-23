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Haberler Dünya Haberleri Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı
Giriş Tarihi: 23.9.2021 19:31 Son Güncelleme: 23.9.2021 19:32

Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı

Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme esnasında hafif gözleri kapanıp sayıklamaya başlayınca korumalar panikledi. Basın mensuplarıyla soru cevap yapıldığı esnada yaşanan bu durum üzerine, Beyaz Saray personeli, Johnson'un sözünü kesip gazetecileri "Teşekkür ederiz" ve "Hadi gidiyoruz" diyerek odanın dışına çıkardı.

İsrail Başbakanı Naftali Benet'le ağustos ayında yaptığı görüşmede uyuyakalan ABD Başkanı Joe Biden, yine benzer bir durumla gündemde. ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Kurulu'nun ardından Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

BIDEN SAYIKLAMAYA BAŞLADI

Independent Türkçe'nin haberine göre, Oval Ofis'te yapılan görüşme esnasında Johnson konuşurken, Biden'ın sayıklaması üzerine gazeteciler Oval Ofis'ten çıkarılmaya başlandı.

JOHNSON'UN SÖZÜ KESİLDİ

CBS News'ten bir gazetecinin bu esnada bağırarak Teksas eyaletindeki göçmen kriziyle ilgili bir soru sorması üzerine, Beyaz Saray görevlileri, İngiltere Başbakanının sözünü kesti.

Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı

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Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı
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