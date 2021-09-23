Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı

JOHNSON'UN SÖZÜ KESİLDİ

CBS News'ten bir gazetecinin bu esnada bağırarak Teksas eyaletindeki göçmen kriziyle ilgili bir soru sorması üzerine, Beyaz Saray görevlileri, İngiltere Başbakanının sözünü kesti.

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