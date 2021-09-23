Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme esnasında hafif gözleri kapanıp sayıklamaya başlayınca korumalar panikledi .Basın mensuplarıyla soru cevap yapıldığı esnada yaşanan bu durum üzerine, Beyaz Saray personeli, Johnson'un sözünü kesip gazetecileri "Teşekkür ederiz" ve "Hadi gidiyoruz" diyerek odanın dışına çıkardı.