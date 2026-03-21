Video Dünya Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video
Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne İHA saldırısı

Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video

21.03.2026 | 08:46

Irak’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD’ye ait üsse, en az 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği ve tesis yakınında yangın çıktığı bildirildi.

İran ve İran destekli gruplar, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almayı sürdürüyor. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. İHA saldırısının önlenmeye çalıştığı anlar ve saldırı sonrasında çıkan yangın amatör kameralara yansıdı. Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video 00:29
Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video 21.03.2026 | 08:46
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 05:02
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 20.03.2026 | 11:55
Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamadı | Video 05:17
Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı | Video 20.03.2026 | 09:38
İsviçre’de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Video 00:09
İsviçre'de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Video 19.03.2026 | 12:08
Katar’da dünyanın en büyük LNG merkezine saldırı | Video 00:48
Katar'da dünyanın en büyük LNG merkezine saldırı | Video 19.03.2026 | 11:05
İşgal altındaki Batı Şeria’ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:17
İşgal altındaki Batı Şeria’ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:14
Laricani için cenaze töreni düzenleniyor | Video 10:22
Laricani için cenaze töreni düzenleniyor | Video 18.03.2026 | 15:46
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü! | Video 01:18
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü! | Video 18.03.2026 | 08:50
Son dakika... Netanyahu’dan yeni video 01:32
Son dakika... Netanyahu'dan yeni video 16.03.2026 | 16:30
Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 00:39
Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 16.03.2026 | 07:19
İran’ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı kamerada: 15 ölü | Video 01:23
İran’ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı kamerada: 15 ölü | Video 15.03.2026 | 08:44
İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı: 2 yaralı | Video 02:07
İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı: 2 yaralı | Video 15.03.2026 | 08:44
Bağdat’ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video 00:27
Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:57
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne füze isabet etti | Video 00:44
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti | Video 14.03.2026 | 08:58
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 02:06
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 10:47
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 02:15
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 08:16
ABD-İsrail İran savaşında 13. gün! Hürmüz Boğazı’ndaki Türk denizci A Haber’e konuştu | Video 14:30
ABD-İsrail İran savaşında 13. gün! Hürmüz Boğazı'ndaki Türk denizci A Haber'e konuştu | Video 12.03.2026 | 15:58
Orta Doğu’daki savaş’ta 13. gün! A Haber İran’ın vurduğu Haniel’de | Video 10:05
Orta Doğu'daki savaş'ta 13. gün! A Haber İran'ın vurduğu Haniel'de | Video 12.03.2026 | 13:42
İran’ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs’te sirenler çaldı | Video 01:19
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video 12.03.2026 | 12:05
İran, Bahreyn’de yakıt tanklarını vurdu | Video 04:06
İran, Bahreyn'de yakıt tanklarını vurdu | Video 12.03.2026 | 11:48

