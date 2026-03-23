Bursa'da bıçaklı kavga... Boğazı kesilen kişi hayatını kaybetti | Video 23.03.2026 | 11:30 Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada boğazı kesilen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin boğazı kesildi. Ağır yaralanan şahıs, Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.