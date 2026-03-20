Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı | Video

Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı

20.03.2026 | 09:38

İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa, bayram namazı için de açılmadı. Müslümanlar, Mescid-i Aksa yakınlarındaki sokaklarda bayram namazı kılmaya çalışırken işgalci İsrail güçleri namaz kılmak isteyenlere müdahalede bulundu.