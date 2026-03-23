İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar | Video 23.03.2026 | 07:44 İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan son saldırılar sonrasında kentte şiddetli patlamalar meydana geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürüyor. İran'daki yarı resmi Mehr Haber ajansında yer alan bilgilere göre; ülkenin başkenti Tahran yoğun bombardımanların hedefi oldu. İran hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemek için devreye girdiği bildirildi. Saldırılar sonrasında şiddetli patlamalar yaşanırken, şehrin farklı kesimlerinden alev ve dumanların yükseldiği anlar amatör kameralara yansıdı. Son saldırıların herhangi bir cay kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.