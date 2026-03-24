19 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Markette yaşanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video
24.03.2026 | 10:10
Antalya'nın Manavgat ilçesinde markete gelen müşteri ile işletme sahibinin oğlu arasında çıkan tartışmanın ardından 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Hakan Şimşek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Şimşek'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan 19 yaşında gencin hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin oğlu Hakan K.'nın Şimşek'in boynuna sarıldığı, ardından diğer elinde bulunan tabancayı ateşleyerek gencin hayatına son verdiği anlar kayda girerken Şimşek'in tabancadan çıkan kurşunla yere yığılmasının ardından Hakan K.'nın silahı tezgaha bırakarak gencin yerde yatan cansız bedenini kontrol ettiği görüldü.
