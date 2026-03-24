19 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Markette yaşanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 24.03.2026 | 10:10 Antalya'nın Manavgat ilçesinde markete gelen müşteri ile işletme sahibinin oğlu arasında çıkan tartışmanın ardından 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

21 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma cıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Hakan Şimşek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Şimşek'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.Öte yandan 19 yaşında gencin hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin oğlu Hakan K.'nın Şimşek'in boynuna sarıldığı, ardından diğer elinde bulunan tabancayı ateşleyerek gencin hayatına son verdiği anlar kayda girerken Şimşek'in tabancadan çıkan kurşunla yere yığılmasının ardından Hakan K.'nın silahı tezgaha bırakarak gencin yerde yatan cansız bedenini kontrol ettiği görüldü.