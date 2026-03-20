Suriye'de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 20.03.2026 | 11:55

Suriye, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Başta tarihi Emevi Camii olmak üzere tüm illerdeki camiler bayram coşkusuyla doldu. Şam'ın simgesi Emevi Camii'nde binlerce kişi, Esad rejimi sonrası bayram namazını kıldı. Camide okunan bayram hutbesinde, Esad rejiminin sona ermesinden duyulan sevinç vurgulanırken, Suriye halkına vatanın yeniden inşası için birlik ve çalışma çağrısı yapıldı.