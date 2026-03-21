Güney Kore'de fabrikada patlama ve yangın: 14 ölü, 59 yaralı

21.03.2026 | 16:30

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın 14 kişinin ölümüne, 59 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Güney Kore facia gibi bir kazaya sahne oldu. Ülkenin Daejeon kentindeki otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikanın çökme riskinin bulunması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Alevler saatler süren çabanın ardından kontrol altına alınırken, yerel yetkililer ilk belirlemelere göre en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 25'i ağır olmak üzere 59 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video 00:29
Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video 21.03.2026 | 08:46
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 05:02
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 20.03.2026 | 11:55
Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamadı | Video 05:17
Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı | Video 20.03.2026 | 09:38
İsviçre’de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Video 00:09
İsviçre'de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Video 19.03.2026 | 12:08
Katar’da dünyanın en büyük LNG merkezine saldırı | Video 00:48
Katar'da dünyanın en büyük LNG merkezine saldırı | Video 19.03.2026 | 11:05
İşgal altındaki Batı Şeria’ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:17
İşgal altındaki Batı Şeria’ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:14
Laricani için cenaze töreni düzenleniyor | Video 10:22
Laricani için cenaze töreni düzenleniyor | Video 18.03.2026 | 15:46
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü! | Video 01:18
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü! | Video 18.03.2026 | 08:50
Son dakika... Netanyahu’dan yeni video 01:32
Son dakika... Netanyahu'dan yeni video 16.03.2026 | 16:30
Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 00:39
Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 16.03.2026 | 07:19
İran’ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı kamerada: 15 ölü | Video 01:23
İran’ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı kamerada: 15 ölü | Video 15.03.2026 | 08:44
İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı: 2 yaralı | Video 02:07
İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı: 2 yaralı | Video 15.03.2026 | 08:44
Bağdat’ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video 00:27
Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:57
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne füze isabet etti | Video 00:44
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti | Video 14.03.2026 | 08:58
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 02:06
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 10:47
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 02:15
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 08:16
ABD-İsrail İran savaşında 13. gün! Hürmüz Boğazı’ndaki Türk denizci A Haber’e konuştu | Video 14:30
ABD-İsrail İran savaşında 13. gün! Hürmüz Boğazı'ndaki Türk denizci A Haber'e konuştu | Video 12.03.2026 | 15:58
Orta Doğu’daki savaş’ta 13. gün! A Haber İran’ın vurduğu Haniel’de | Video 10:05
Orta Doğu'daki savaş'ta 13. gün! A Haber İran'ın vurduğu Haniel'de | Video 12.03.2026 | 13:42
İran’ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs’te sirenler çaldı | Video 01:19
İran'ın füzeli misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı | Video 12.03.2026 | 12:05

