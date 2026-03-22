İran'ın füzelerle vurduğu Arad'da İsrailli Bakan Ben Gvir'e protesto | Video

22.03.2026 | 11:34

İran’ın füze saldırıları sonrası İsrail’in güneyindeki Arad'da İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e yerel halk tepki gösterdi. yerel halktan bir kadın Ben Gvir'e "Şehrimden defol! Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi" şeklinde bağırarak tepki gösterdi.