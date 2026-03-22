İsrail’in nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona, İran’ın fırlattığı füzelerle vuruldu | Video

22.03.2026 | 07:49

İran, ABD ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ardından akşam saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı düzenledi. İsrail'de nükleer santralin bulunduğu Dimona, füzelerle vuruldu.

İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde misilleme yaptı. İran'ın düzenlediği saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düşerken, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.

İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.

İran’ın füzelerle vurduğu Arad’da İsrailli Bakan Ben Gvir’e protesto | Video 00:31
İran'ın füzelerle vurduğu Arad'da İsrailli Bakan Ben Gvir'e protesto | Video 22.03.2026 | 11:34
İran füzelerinin vurduğu Arad’daki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 12:21
İran füzelerinin vurduğu Arad'daki yıkımı A Haber görüntüledi | Video 22.03.2026 | 09:18
İsrail’in nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona, İran’ın fırlattığı füzelerle vuruldu | Video 03:47
İsrail’in nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona, İran’ın fırlattığı füzelerle vuruldu | Video 22.03.2026 | 07:49
Güney Kore’de fabrikada patlama ve yangın: 14 ölü, 59 yaralı 00:40
Güney Kore'de fabrikada patlama ve yangın: 14 ölü, 59 yaralı 21.03.2026 | 16:30
Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video 00:29
Bağdat Uluslararası Havalimanı’ndaki ABD üssüne İHA saldırısı | Video 21.03.2026 | 08:46
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 05:02
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı | Video 20.03.2026 | 11:55
Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamadı | Video 05:17
Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı | Video 20.03.2026 | 09:38
İsviçre’de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Video 00:09
İsviçre'de kayak merkezinde telesiyej kazası: 1 ölü | Video 19.03.2026 | 12:08
Katar’da dünyanın en büyük LNG merkezine saldırı | Video 00:48
Katar'da dünyanın en büyük LNG merkezine saldırı | Video 19.03.2026 | 11:05
İşgal altındaki Batı Şeria’ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:17
İşgal altındaki Batı Şeria’ya füze saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:14
Laricani için cenaze töreni düzenleniyor | Video 10:22
Laricani için cenaze töreni düzenleniyor | Video 18.03.2026 | 15:46
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü! | Video 01:18
İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: En az 6 ölü! | Video 18.03.2026 | 08:50
Son dakika... Netanyahu’dan yeni video 01:32
Son dakika... Netanyahu'dan yeni video 16.03.2026 | 16:30
Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 00:39
Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına İHA saldırısı | Video 16.03.2026 | 07:19
İran’ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı kamerada: 15 ölü | Video 01:23
İran’ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı kamerada: 15 ölü | Video 15.03.2026 | 08:44
İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı: 2 yaralı | Video 02:07
İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı: 2 yaralı | Video 15.03.2026 | 08:44
Bağdat’ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video 00:27
Bağdat'ta İran yanlısı silahlı gruplara saldırı: 4 ölü, 8 yaralı | Video 14.03.2026 | 15:57
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği’ne füze isabet etti | Video 00:44
Irak’taki ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne füze isabet etti | Video 14.03.2026 | 08:58
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 02:06
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 10:47
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 02:15
İran’dan İsrail’e füze saldırısı: 58 yaralı | Video 13.03.2026 | 08:16

