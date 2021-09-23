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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:55

Rusya’dan flaş NATO açıklaması: Şansınızı zorlamayın

İHA
Rusya’dan flaş NATO açıklaması: Şansınızı zorlamayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin NATO ile olan ilişkine değindi. New York'ta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme öncesi gazetecilere espri yaparak, "Çocuklar şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

"NATO'YA KATILMAYACAĞIZ"

Bakan Lavrov görüşme öncesi görüntü alan gazetecilere espri yaparak, "Çocuklar şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" dedi. Lavrov'un sözlerinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de güldüğü kameraya yansıdı.

Lavrov'dan gazetecilere: "Şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" | Video

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ele alındı. Açıklamada, "Rus tarafı, temas hattındaki gerilimin azaltılması için somut önerilere kesin olarak dikkat çekildi" ifadeleri kullanıldı.

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Rusya’dan flaş NATO açıklaması: Şansınızı zorlamayın
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