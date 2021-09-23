Lavrov'dan gazetecilere: "Şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" | Video

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme öncesi gazetecilere espri yaparak, "Çocuklar şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bakan Lavrov görüşme öncesi görüntü alan gazetecilere espri yaparak, "Çocuklar şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" dedi. Lavrov'un sözlerinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de güldüğü kameraya yansıdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ele alındı. Açıklamada, "Rus tarafı, temas hattındaki gerilimin azaltılması için somut önerilere kesin olarak dikkat çekildi" ifadeleri kullanıldı.