Pakistan'da raydan çıkan yolcu treni devrildi: 26 yaralı | Video 25.03.2026 | 10:43 Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 8'i ağır olmak üzere 26 yolcu yaralandı.

Pakistan'da Pencap eyaletine bağlı Lahore şehrinden hareket eden bir yolcu treni, Lodhran'daki Adam Wahan Tren İstasyonu yakınlarında raydan çıktı. Trenin 5 vagonu devrildi. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 8'i ağır olmak üzere 26 yolcu yaralandı. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.