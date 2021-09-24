Sivilce ilacı ölüme götürmüştü… Genç kızın intiharında şoke eden detay!

Ailesiyle yemek yedikten sonra odasına kapanan ve sadece 20 dakika sonra odasında kendini asarak intihar eden Annabel'in ölümü, yalnızca İngiliz basınında değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Kızlarının intiharı karşısında darmadağın olan aile, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan ilacın şirketine dava açmış ve intihara yol açmaya varan ağır ilaç hakkında tüm anne-babalara uyarıda bulunmuştu. İngiltere'de devam eden davada, yeni gelişmeler yaşandı.