Sivilce ilacı ölüme götürmüştü… Genç kızın intiharında şoke eden detay!

Ergenlik çağındaki gençler için büyük bir sorun olarak görülen sivilceler için kullanılan ilaçlar, sık sık şiddetli yan etkileriyle gündeme geliyor. Son olarak İngiltere'de hormonal bozukluk, şiddetli depresyon gibi yan etkilere sahip sivilce kurutucu ilaçlardan biri, genç bir kızı intihara sürüklemişti.
9 AY KULLANILAN İLAÇ ÖLÜMÜ GETİRDİ
İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki Annabel Wright, doktorların yazdığı reçete sonucunda 14 yaşında başladığı yüksek dozdaki sivilce kurutucu ilacı 9 ay kullandıktan sonra depresyona girerek intihar etmişti.
Ailesiyle yemek yedikten sonra odasına kapanan ve sadece 20 dakika sonra odasında kendini asarak intihar eden Annabel'in ölümü, yalnızca İngiliz basınında değil, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Kızlarının intiharı karşısında darmadağın olan aile, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan ilacın şirketine dava açmış ve intihara yol açmaya varan ağır ilaç hakkında tüm anne-babalara uyarıda bulunmuştu. İngiltere'de devam eden davada, yeni gelişmeler yaşandı.
SNAPCHAT GRUBUNDAKİ MESAJLARA ULAŞILDI
Devam eden davada ifade veren doktorlar, Annabel'in yaşadığı sivilce sorunu için o ilacı yazmaktan başka hiçbir çareleri olmadığını söylerken, ifadeler karşısında yıkılan anne Helen Wright, duyduklarına büyük tepki gösterdi. Doktorların ve ilaç firmasının, depresyon ve intihar eğilimi etkilerinden bahsetmediğini söyleyen Helen, ilacın yasaklanması gerektiğini belirtti.
"HAYAT YAŞAMAYA DEĞMEZ"
Helen Wright'ın ardından söz alan baba Simon Wright ise kızının ilaçtan önce son derece mutlu bir çocuk olduğunu belirtti. Annabel'i asılı bir şekilde odasında bulmalarının ardından hiçbir müdahalenin işe yaramadığını belirten Simon Wright'ın ardından söz alan dedektifler, yaptıkları inceleme sonucunda Annabel'in yakın arkadaşlarıyla oluşturduğu gizli bir Snapchat grubundaki paylaşımlarına ulaştı.
Annabel'in arkadaşlarının dedektiflerle paylaştığı ekran görüntülerinde, son zamanlarında oldukça keyifsiz görünen genç kızın "Hayat yaşamaya değmez" cümleleri görüldü.
Genç kızı intihara sürükleyen ilacın dozunda yanlış bir ayarlama yapılmadığı konusunda ısrar eden doktorlara tepki gösteren aile, basına konuşarak kızlarının ölümünün peşini bırakmayacaklarını söyledi.
O ilaç depresyona sürükledi! Genç kızın intiharı olay yarattı