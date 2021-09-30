Son dakika: Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili açıklama

Putin ve Erdoğan'ın doğal gaz ile ilgili çalışmaları ve sevkiyat konusunu müzakere ettiğini bildiren Peskov, "Putin, Türk yönetiminin TürkAkım projesi konusunda zamanında alınan etkili kararlarını çok takdir etti. Kararlar hızlı alındı, her şey zamanında, çok hızlı şekilde uygulandı." dedi.

Peskov, Avrupa'daki doğal gaz ve enerji piyasasında fiyatların arttığı bir dönemde Türkiye'nin mevcut tüm altyapısı ile bu tür ani değişikliklere karşı kendini emniyetli hissettiğini dile getirdi.

Askeri teknik iş birliğinin sürdürülmesi ve S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili temasların genişletilmesi konusunun iki liderin gündeminde olduğunu kaydeden Peskov, "S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi ihtimali görüşüldü." dedi.

ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardığını hatırlatan Peskov, Türkiye ile Rusya arasında havacılık alanında iş birliğinin gündeme geldiğini aktardı.