2.5 milyar hesap hack’lendi

Google'a ait dev bir veritabanı, kendilerini 'ShinyHunters' olarak adlandıran bir hacker grubu tarafından ele geçirildi. 2.5 milyar kişinin gmail ve bağlantılı hesapları tehlikede. Daily Mail'in haberine göre sızdırılan bilgiler arasında kullanıcı şifrelerinin bulunmadığı iddia edilse de uzmanlara göre risk çok büyük. Hacker'lar, çaldıkları verilerle sahte telefon aramaları yapıyor, oltalama (phishing) ve sesli oltalama (vishing) yöntemleriyle gmail kullanıcılarını hesaplarına erişim sağlamaya zorluyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, "650" alan kodlu sahte aramalarla gmail şifrelerini sıfırlamaya yönlendirildiklerini aktardı. Saldırıya maruz kalan kullanıcıların hesapları kilitleniyor ya da kişisel dosyaları çalınıyor.