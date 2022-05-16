32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti

BİR YIL BOYUNCA METAL ÇUBUKLARLA YAŞADI

Acil serviste çenesine steomiyelit - kemikte enfeksiyon teşhisi konulan Maselli sonraki altı ay boyunca şiddetli ağrılarla mücadele etti. Çenesi çürümeye başlayınca ise bıçak altına yattı. Tüm alt çenesi metal çubuklarla değiştirilen genç kadının daha fazla enfeksiyon kapmasının önüne geçmek için ise dişleri çekildi. Yeni bir çene kemiği takılmadan önce bir yıl boyunca bu metal çubuklarla yaşadı.