İsrail barbarlığının en büyük mağduru çocuklar. BM'ye göre, dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısı Gazze'de. Yaklaşık 4 bin çocuk ampute, 17 bin kimsesiz çocuk var. 18 bin çocuk öldürüldü, 20 bin çocuk yaralandı. Her 5 çocuktan 1'i yetersiz beslenmeden acı çekiyor. İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 artarak 62 bin 64'e yükseldi. Son 24 saatte 3 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan ve kıtlığa mahkûm ettiği Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'nde çok büyük bir insani kriz olduğunu belirten ve bu krizi hafifletmeye başlamak için bile çok az şey yapıldığını söyleyen Fowler şunları kaydetti:

❱ (En az) 100 çocuK yetersiz beslenmeden dolayı öldü, 5 yaş altı 13 bin çocuk ise akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çekiyor.

❱ Dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısı Gazze'de. Yaklaşık 4 bin çocuk ampute, 17 bin kimsesiz çocuk var. 18 bin çocuk öldürüldü, 20 bin çocuk yaralandı.

❱ 1 milyon çocuk okula gidemiyor.

❱ Yardımlarda küçük bir artış oldu ancak gereken seviyenin yakınından bile geçmiyor.

YAŞAM SÜRESİ KISALDI

❱ Akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çeken 5 yaşın altında 3 bin çocuk var.

❱ Her 3 kişiden 1'i günlerce aç kalıyor.

❱ Her 5 çocuktan 1'i yetersiz beslenme nedeniyle acı çekiyor.

❱ Artık ortalama yaşam süresinin düştüğü bir durumdayız.

❱ Sağlık koşullarında geçmişte elde edilen her türlü ilerleme yok oluyor.

❱ Fowler ayrıca, Gazze'nin insani yardım görevlileri için de dünyanın en tehlikeli yer olduğunu hatırlatarak, Ekim 2023'ten bu yana görev başındakiler dahil 360 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü söyledi.

ATEŞKES MUAMMASI

Hamas'ın, Mısır ve Katar arabuluculuğuyla sunulan 60 günlük ateşkes ve rehine takası planını kabul ettiğini açıklamasının ardından gözler İsrail'e çevrildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik müzakereleile ilgili İsrail'den hızlı ve olumlu bir cevap beklediklerini belirtti. El-Ensari, "Gazze'de ateşkesin sağlanması için çabalarımız aralıksız sürüyor. Hedefimiz, mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı duyurmak" diye konuştu. Öte yandan İsrailliler rehinelerin geri dönmesi için geçici ateşkesin kabul edilmesini isterken bazı aşırı sağcı bakanlar ateşkese karşı çıkıyor. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi "ülkesinin yenilgisine yol açabilecek kısmi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.