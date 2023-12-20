75 günde 52 bin ton bomba

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Aynı İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmü 75 yıldır devam ediyor. İsrail'in işgali Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria, Doğu Kudüs gibi Filistin'in her karış toprağında sürüyor.İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 3 katı gücünde olan 52 bin ton bomba attı.52 bin 500 konutu tamamen, 306 bin 500 konutu kısmen yıktılar.112 cami tamamen yıkıldı, 3 kilise önemli ölçüde zarar gördü.22 hastane ile 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.90 okul hizmet veremez durumda.300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti.Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları o güne "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" ismini veriyor.İsrail, Nekbe'de yaklaşık 15 bin kişiyi öldürdü.İşgalci İsrail, 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler, bu alanın sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.