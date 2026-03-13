A Haber canlı yayınında 41. dalga geldi, İsrail’de alarmlar susmuyor

İran'a savaş açarak sivil katliamlarına imza atan İsrail'de sirenler susmak bilmiyor. Savaşı Tel Aviv'den takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşen bir İran yapımı 'Hayberşekan' füzesini görüntüleyip inceledi. Bu sırada İran tarafından gerçekleştirilen 41. füze saldırısı dalgasına canlı yayında şahit olan Kavasoğlu, "Öyle tahmin ediyorum ki 41. füze saldırı dalgası bu. Şu an sesler geliyor, yeni bir saldırı başlatıldı. İran füzelerinin her ateşlenmesinde hava savunma sistemleri ardı ardına devreye giriyor. Füzeler manevra kabiliyeti sayesinde İsrail hava savunma sistemlerinden rahatlıkla kaçabiliyor." ifadelerini kullandı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İran ve Hizbullah önceki gece İsrail'e yönelik 5 saat süren saldırılarda 50 hedefi vurdu. İsrail'de 28 Şubat'tan bu yana toplam yaralı sayısının 3 bine dayandığı biliniyor. İsrail'de en az 12 kişinin de öldüğü biliniyor.