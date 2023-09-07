‘AB, Türkiye’siz küresel aktör olamaz’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye- AB ilişkilerinin bazı üye ülkelerin siyasi çıkarlarına rehin edilmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "AB, Türkiye'siz gerçek manada bir küresel aktör olamaz. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünün açılması, ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinin yeniden canlandırılması elzemdir" dedi. Fidan, AB'nin genişleme politikasının, jeopolitik kaygılarla AB gündemine yerleştiği bir dönemde Türkiye'yi bu sürecin dışında tutmanın büyük bir stratejik hata olacağını vurguladı. Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline karşı başkaldırmasını öngördüklerini belirten Fidan, "Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin herkesin bulundukları yerde yaşaması önemli. Özellikle ABD'ye ve diğer ilgili devletlere: Bölgede özellikle Arapların YPG eliyle baskı altına alınması politikasına son verilmeli. YPG terörünün bölgede meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi ve bunun bir baskı aracı haline dönüştürülmesi artık son bulmalı" dedi. Özellikle vize konusunda vatandaşların sıkıntı yaşadığını kaydeden Fidan, vize kolaylaştırması ve vize serbestisi olmak üzere 2 konu olduğunu aktardı. Fidan, "Özellikle işadamlarımız ve öğrencilerimiz için vize kolaylığı konusunda Sayın Komiser'le anlayış mutabakatı içerisindeyiz. Arkadaşlarımız o konuda çalışmaya başlayacaklar" diye konuştu.