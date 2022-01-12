ABD Anthony Fauci’nin gafını konuşuyor! Mikrofonu açık unutunca…

Marshal'ın Fauci'ye "Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltmesinin ardından kendisin, bu bilginin yıllardır herkese açık olduğunu belirten Fauci, Marshall'la tartışmaya başladı.

SENATÖRE 'MORON' DEDİ

Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona eren tartışmanın ardından Marshall, Fauci'yi eleştirmeye devam etti.

Marshall'ın kendisini eleştirdiği anlarda, önünde bulunan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Fauci, bu sırada "Tanrı aşkına, bu nasıl bir moron!" diye söylendi.