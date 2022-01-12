ABD Anthony Fauci’nin gafını konuşuyor! Mikrofonu açık unutunca…

Dünyayı son iki yıldır etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde yaptığı açıklamalarla öne çıkan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülke basınının gündemine oturdu.
ABD eski Başkanı Donald Trump ile, koronavirüs nedeniyle sık sık polemiğe giren Fauci, bu kez büyük bir gafa imza attı.
MİKROFONU AÇIK UNUTTU
Koronavirüs salgınında, ülkenin en yetkili ismi olarak bilinen Fauci, ABD Senatosu'nda skandal sözlere imza attı.
Senato'da yapılan bir oturumda, Fauci'yi, 'kamu görevinde çalışanlar içinde en yüksek maaşı almakla' suçlayan Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı.
Marshal'ın Fauci'ye "Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltmesinin ardından kendisin, bu bilginin yıllardır herkese açık olduğunu belirten Fauci, Marshall'la tartışmaya başladı.
SENATÖRE 'MORON' DEDİ
Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona eren tartışmanın ardından Marshall, Fauci'yi eleştirmeye devam etti.
Marshall'ın kendisini eleştirdiği anlarda, önünde bulunan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Fauci, bu sırada "Tanrı aşkına, bu nasıl bir moron!" diye söylendi.
Tüm Senato'nun duyduğu bu sözler, büyük tepki çekti. Olayın ardından konuşan Marshall, "Senato oturumu sırasında bana moron demek, ABD'deki en az güvenilen bürokratın yaşadığı stresini hafifletmiş olabilir. Ancak gerçeklerden kaçamaz." ifadelerini kullandı.
Fauci'nin Cumhuriyetçi isimler tarafından sıklıkla eleştirildiği biliniyor. Fauci daha önce de Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.