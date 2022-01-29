ABD askerinden Doğu Avrupa çıkarması! Joe Biden açıkladı

Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali her geçen gün tırmanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ve diplomatik yolların tıkandığı krizde ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı hazırda bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan haberlere göre Joe Biden öncülüğündeki hükümet, kriz bölgesine takviye birlikler konuşlandırmayı planlıyor.