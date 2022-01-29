ABD askerinden Doğu Avrupa çıkarması! Joe Biden açıkladı

Rusya-Ukrayna krizinde savaş ihtimali her geçen gün tırmanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ve diplomatik yolların tıkandığı krizde ABD ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı hazırda bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında yer alan haberlere göre Joe Biden öncülüğündeki hükümet, kriz bölgesine takviye birlikler konuşlandırmayı planlıyor.
"ÇOK YAKINDA GÖNDERECEĞİM"
NATO'dan gelen sükûnet çağrılarına rağmen Ukrayna sınırında saldırgan faaliyetlerini devam ettiren Rusya'ya karşı hareket geçen ABD cephesinden gelen gelişmeler, sıcak çatışmanın kapıda olduğu sinyalini veriyor. ABD basınında yer alan iddialara göre Rusya'nın işgal hamlelerine karşı Joe Biden hükümeti, bölgeye 50 bin asker konuşlandırmayı planlıyor.
Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu.
Biden, Pittsburgh kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Washington DC'ye dönüşte gazetecilere Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin, "ABD askerlerini Doğu Avrupa'ya ne zaman göndereceğinize karar verdiniz mi?" sorusuna, "ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine göndereceğim." yanıtını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.ABD Rusya’ya karşı teyakkuza geçti! Binlerce asker savaş emri bekliyor