ABD basını: Çin ve Rusya’yı bırakın, Türkiye’ye bakın

Uluslararasıilişkiler konusunda yayınladığı analizlerle dikkat çeken ABD'nin dış politikada öncü iki dergisinden, Türkiye hakkında çarpıcı analizler yayımlandı. TRT Haber'in aktardığına göre Foreign Affairs'te yer alan makalede, "Kendinden Şüphe Eden Süper Güç" başlığı kullanıldı. Yazıda, hâlâ güçlü olan ABD'nin, uluslararası alanda ciddi rakiplerinin olduğu belirtilerek Türkiye'ye dikkat çekildi. Fareed Zakaria tarafından kaleme alınan makalede 30 yıl öncesine göre Türkiye'nin bugün daha zengin, siyaseten daha olgun bir ülke olduğu vurgulandı. Yazıda "Dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor" denildi.Bir başka dış politika dergisi National Interest de "Orta Güçlerin Çağı Geldi" başlıklı makale yayımladı. Türkiye'nin son dönemde, ABD ve diğer ülkelerin baskılarına boyun eğmeden küresel ve bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini yazdı: "Türkiye, Ortadoğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor." Türkiye'nin son dönemde, Ortadoğu, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'daki faaliyetlerine, Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail konusundaki aktif rolüne dikkat çekildi.