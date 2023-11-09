ABD basınından Biden’a çağrı: Gazze’nin anahtarı Türkiye

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşice katliamlarında 34'üncü gün de yine kan ve gözyaşı ile geride kaldı. 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD'de son günlerde "ateşkes ya da İsrail fazla ileri gitti" diyenlerin sesi yükseliyor. ABD merkezli Bloomberg ajansındaki haberde ise Beyaz Saray yönetimine krizin çözümü için Türkiye işaret edildi. "Gazze'deki krizi çözmenin anahtarı Türkiye" başlıklı analizde, ABD Başkanı Joe Biden için "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ne kadar erken ararsa o kadar iyi olur" denildi.Analizde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ziyaretlere dikkat çekildi. "Blinken, çözüm bulmak için çıktığı Ortadoğu turunda birçok kez parmak sallanmasına maruz kaldı" denilen haberde "Fakat Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan aldığı parmak sallama en serti oldu" ifadeleri kullanıldı. Bloomberg Gazze'de yaşanan insanlık dramının çözümünün yolunun Türkiye'den geçtiğini yazdı. Analizde "Bunun için Biden'ın doğrudan Erdoğan'a başvurması gerekiyor. Gerekirse Biden da azar işitmeli" denildi.Her geçen gün artan tepkilerle karşı karşıya kalan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail politikasına son darbe Demokrat senatörlerden geldi. Senatörler Biden'a bir mektup göndererek, "İsrail Gazze'de savaş yasalarına uysun" çağrısında bulundu. Kongre çalışanları da İsrail'in saldırılarının son bulması için Kongre binası önünde protesto gerçekleştirdi.ABD'deyapılan bir ankette, İsrail'e verilen desteğin sivillere yaptığı katliamın ardından büyük oranda kaybetmeye başladığını ortaya çıkardı. Maryland Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir ankete göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail yanlısı tutumu nedeniyle özellikle genç destekçilerinin onayını iki katı oranında kaybetti.Finlandiya'da sanatçılar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), hükümetlerinin, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması için imza kampanyası başlattı.Norveç'te aktivistler başkent Oslo'daki Merkez Tren Garı'nda bir araya geldi "Gazze yaşasın! Şimdi ateşkes!" yazılı pankartlar açıldı, saldırılar protesto edildi.İngiliz Tabipler Birliği'ne Gazze'ye yardım için sunulan bir mektup, Filistinlilere destek için harekete geçilmesini talep ediyor. Mektubu imzalayan 3 bin kişiden 2 bin 900'ü İngiliz doktor ve tıp sendikası üyesi.ABD, İsrail'e koşulsuz destek veriyor. Washington, Gazze'ye yönelik soykırım girişiminde bile destekten vazgeçmedi. ABD 2024 Başkanlık seçimi adaylarından Robert Kennedy bu durumun nedenini şu sözlerle açıkladı: "İsrail Washington yönetimi için çok kullanışlı bir araç."Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli tutukluların işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasında yakın zamanda Megiddo Hapishanesi'nden çıkan bir tutuklunun ifadelerine yer verildi. İsmi açıklanmayan Filistinli, Megiddo Hapishanesi'ne ilk girdiğinde kendisini ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ağır işkenceler için kullandığı Ebu Gureyb Cezaevi'ne getirilmiş gibi hissettiğini söyledi.