ABD basınından bomba iddia! Maduro ve eşi yatak odasından sürüklenerek çıkarıldı

Tüm dünya ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu ile büyük bir şok yaşadı. Operasyonda ABD güçleri tarafından ele geçirilen Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi'nin New York'a götürüldüğü öğrenildi. ABD basını ise, Maduro ve eşinin yatak odasından sürüklenerek çıkarıldığını yazdı.

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 17:47 Son Güncelleme: 03 Ocak 2026 17:59

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU? Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.