ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Maduro ile görüşmeye hazırlanıyor!

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump 'ın danışmanlarına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile doğrudan görüşmeye hazırlandığını söylediğini öne sürdü. Adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Trump ve Maduro arasındaki görüşmenin tarihine ilişkin bir detay olmadığı belirtilirken, görüşmede hangi başlıkların ele alınabileceğine ilişkin, "Trump'ın bu konudaki düşüncelerini merak ediyorsanız, Maduro'nun bir 'narkoterörist' olduğunu göz önünde bulundurun. Diplomatlar bize Maduro'nun 'Bana güvenin, 3 yıl içinde seçim yapacağım, gelip bütün petrolü alabilirsiniz. Petrolü Rusya 'ya göndermeyi sonlandıracağım' diyeceğini söylüyor. Maduro hep böyle şeyler demiş ve asla sözünü tutmamıştır. Bu yüzden diplomatlar da şüpheci olmamız gerektiğini söylüyor" dedi. Başka bir yetkili ise, "Kimse oraya giderek Maduro'yu vurmayı ya da kaçırmayı planlamıyor. Şu noktada planın asla bu olmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ABD Karayiplerdeki askeri yığınağını güçlendirmeye devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı , Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneş Karteli) yapısını resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine ekledi. Karar kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun yapının liderliğini üstlendiği ve beraberinde çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edildi. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada ise ABD'nin kararına ilişkin, "Var olmayan Güneşler Kartelini terör örgütü olarak tanımlayan ve böylece Venezuela'ya karşı gayrimeşru ve yasadışı bir müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışan ABD'nin klasik rejim değişikliği formatıyla tekrarladığı yeni, çirkin, iğrenç ve gülünç yalanı kesinlikle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu kararın, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini meşru kılmaya yönelik çabalar doğrultusunda verildiği düşünülse de çeşitli yaptırım uzmanları, kararın böyle bir eyleme izin vermeyeceğine dikkat çekiyor.

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH: "ABD İÇİN YENİ SEÇENEKLERİN KAPISI AÇILACAK"

ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio, bu ay daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu grubun ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla Güneş Kartelini terör örgütü ilan etmeye hazırlandıklarını belirtmişti. Bazı ABD'li yetkililer de Güneş Kartelini Washington yönetiminin Maduro ile bağlantısı olduğunu öne sürdüğü ve uyuşturucu kaçakçılığı yürüten Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua karteli ile işbirliği yürütmekle suçlamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise geçtiğimiz hafta ABD basınına verdiği bir röportajda Güneş Kartelinin terör örgütü ilan edilmesinin "ABD için yeni seçeneklerin kapısını açacağını" söylemişti.

"GÜNEŞ KARTELİ BİR ÖRGÜT DEĞİL" İDDİASI

Bazı analistler ise Venezuela hükümeti tarafından "var olmayan" olarak nitelendirilen Güneş Kartelinin "geleneksel" anlamda uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartel ailelerinden ayrıldığının altını çiziyor. Grubun adındaki "güneş" kelimesinin on yıllardır yüksek rütbeli Venezuelalı subayların üniformalarındaki nişanlardan geldiği iddia ediliyor. "Güneş Karteli" ismi Venezuelalı savcılar ve çeşitli yetkililer tarafından, uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştırarak zenginleşen yüksek rütbeli askeri yetkilileri tanımlamak için 1990'lı yıllarda günlük dilde kullanılmaya başlandı. "Güneş Karteli" teriminin, ülkede eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in döneminde yaygınlaşmaya başlayan ve halefi Maduro'nun başkanlığında devam eden yolsuzluk suçlarının soruşturulmasında yasa dışı madencilik ile akaryakıt kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına kadar çeşitli faaliyetlere karışan polis ve hükümet yetkililerinden oluşan bir suç ağını tanımladığı düşünülüyor. Venezuela merkezli bir basın kuruluşundan yapılan açıklamada grubu tanımlamak için "Bu hiyerarşik ya da ideolojik bir grup değil. Yapısı Venezuela'nın Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerğ ve Ulusal Muhafızlar gibi ana branşlarına yayılmış hücre ağlarından oluşuyor. En düşük rütbesinden en yüksek rütbelere kadar isimler var. Konsept önemli ölçüde askeri alanla bağdaştırılmış olsa da Venezuela devletinin diğer branşlarında da polis, idari yetkililerin ve kamu çalışanlarının da dahil olduğu kriminal bir ekosistem tanımlandı" denildi. Latin Amerika Washington Ofisi Düşünce Kuruluşu'nun Savunma Gözetimi Başkanı Adam Isaacson grubu, "Bu asla insanların kendini bir üyesi olarak değerlendireceği bir grup değil. Düzenli görüşmeleri düzenlenmiyor, ortada bir hiyerarşi yok" ifadeleriyle tanımladı.