ABD basınından dikkat çeken iddia: “Trump ve Maduro geçen hafta görüştü”

Görüşmede iki liderin karşılıklı görüşme için ABD'de bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin başlıkların ele alındığı ancak henüz Maduro'nun ve Trump'ın programlarında böyle bir plan olmadığı belirtildi. Söz konusu telefon görüşmesi iddiası, Trump'ın Venezuela'ya karşı saldırgan söylemini sürdürürken bir yandan da diplomasi ihtimalini değerlendirdiği bir dönemde öne sürüldü. ABD basını, Trump'ın Maduro ile görüşmeye hazır olduğu 25 Kasım tarihinde de iddia etmişti. Son gelişmelere göre söz konusu görüşmenin gerçekleştiği düşünülüyor ancak henüz Beyaz Saray'dan ve Venezuelalı yetkililerden bir açıklama yapılmadı.