ABD basınından flaş iddia! Trump, Netanyahu'yu telefonda azarladı: Argo ifadeler kullandı

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Trump, bu gelişmenin ardından Netanyahu'yu telefonla aradı ancak beklediği karşılığı alamadı. Netanyahu, Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyince Trump, İsrail başbakanını azarladı ve argo ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 18:54

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı. "NEDEN BU KADAR OLUMSUZSUN?" Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" yanıt verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.