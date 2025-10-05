ABD’den Gazze’de barış planına ilişkin yeni açıklama: Hamas’la prensipte anlaştık | İsrail’in katliamları görmezden gelindi

Görüşmenin ardından Beyaz Saray tarafından yayınlanan 21 maddelik ateşkes önerisi için Hamas'ın onayı bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede yeni Gazze barış planını duyurmuştu.

Trump ayrıca, ilk aşamanın tamamlanmasının ardından, İsrail'in ikinci hatta çekilmesi için gerekli koşulların oluşacağına işaret etti.

Gazze'deki durumla ilgili, "3 bin yıllık felaket" değerlendirmesinde bulunan Trump, söz konusu gelişmelerle "bu felaketin sonuna yaklaşıldığı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes önerisini onaylaması durumunda ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini ve devamında esir değişimi işlemlerinin başlayacağını belirtti.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA: PRENSİPTE ANLAŞTIK

Yaşanan bu gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, ABD'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD basınına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında yürütülen görüşmelerin "ikinci aşamasına" geçildiğini belirterek, bu aşamanın silahsızlanma ve demobilizasyon sürecini kapsadığını söyledi. Rubio, bu sürecin "kolay olmayacağını" ancak ilerleme sağlandığını vurguladı.

Rubio, Hamas'ın savaş sonrası dönemde atılacak adımlar konusunda prensipte anlaşma sağladığını belirtti. "Bu henüz savaşın sonu değil, hâlâ yapılması gereken işler var," diyen Rubio, görüşmelerin ayrıntılarının ve lojistik düzenlemelerin kısa süre içinde tamamlanmasının umulduğunu ifade etti.