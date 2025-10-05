Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:19
Gazze’yi bundan sonra ne bekliyor? Trump’ın planı Siyonist kabineyi sarstı! Netanyahu şaşkına döndü
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına Hamas'tan gelen "kısmi kabul" açıklaması Tel Aviv'de siyasi depreme yol açtı. Trump'ın "İsrail bombardımanı durdurmalı" çağrısı, Netanyahu hükümetinde büyük çatlak yaratırken, aşırı sağcı bakanlar isyan bayrağını açtı. Ateşkes masasının Mısır'da kurulması beklenirken, Siyonist basında çıkan bazı haberler Netanyahu'nun Gazze'de işgal niyetinden vazgeçmediğini gösterdi.