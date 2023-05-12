Yaptığı konuşmada oldukça rahat görünen, konudan bağımsız olarak ara ara attığı kahkahalarla dikkat çeken Harris, bu sırada yaptığı el kol hareketlerine de hakim olamadı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı, sosyal medya yıkıldı | Video

ABD Başkanı Joe Biden da sık sık tuhaf halleri ve hasta olduğu söylentileriyle gündeme geliyor. Ülke tarihinin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan 80 yaşındaki Joe Biden'ın zihinsel keskinliğini kaybettiği konuşuluyor.