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Giriş Tarihi: 12.5.2023 14:35

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı

Daha önce de hakkında görev başındayken içki içtiği ve sarhoş olduğu iddialarıyla gündeme gelen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son görüntüleriyle ülke gündemine oturdu. Beyaz Saray’da gerçekleşen bir yemin töreninde konuşan Kamala Harris, kurduğu cümleler ve tavırlarıyla sarhoş olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son görüntüleriyle ülke gündemine oturdu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşma sırasında sarhoş olduğu iddia edilen Harris, bu kez sosyal medyanın da diline düştü.

Dün Beyaz Saray'da kameraların önüne çıkan Harris, konuşmasının ortasına geldiğinde kontrolsüz halleriyle oldukça konuşuldu.

Yaptığı konuşmada oldukça rahat görünen, konudan bağımsız olarak ara ara attığı kahkahalarla dikkat çeken Harris, bu sırada yaptığı el kol hareketlerine de hakim olamadı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı, sosyal medya yıkıldı | Video

ABD Başkanı Joe Biden da sık sık tuhaf halleri ve hasta olduğu söylentileriyle gündeme geliyor. Ülke tarihinin en yaşlı başkanı unvanını taşıyan 80 yaşındaki Joe Biden'ın zihinsel keskinliğini kaybettiği konuşuluyor.

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı
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