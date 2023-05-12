Video Dünya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı, sosyal medya yıkıldı | Video
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı, sosyal medya yıkıldı | Video

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı, sosyal medya yıkıldı | Video

12.05.2023 | 14:30

Daha önce de hakkında görev başındayken içki içtiği ve sarhoş olduğu iddialarıyla gündeme gelen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, son görüntüleriyle ülke gündemine oturdu. Beyaz Saray’da gerçekleşen bir yemin töreninde konuşan Kamala Harris, kurduğu cümleler ve tavırlarıyla sarhoş olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.

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