ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8. gününde | Video
ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8’inci gününde devam ediyor.
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