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Video Dünya ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8. gününde | Video
ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8. gününde | Video

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8. gününde | Video

03.05.2024 | 08:36

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde Filistin’e destek protestoları 8’inci gününde devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterileri devam ediyor. George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek protestoları 8. gününe girerken, gösterilere destek verenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Birçok üniversitede polis göstericilere müdahale ederken, başkent polisi henüz George Washington Üniversitesi'nde müdahalede bulunmadı. Göstericiler, geceleri kampüste kurdukları çadırlarda geçiriyor.
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