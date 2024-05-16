Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ATV’nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol’da bu hafta yaşananlar programa damga vurdu. Dün Esra Erol’da programına katılan Seda Kurt, biyolojik anne ve babasını bulmak istediğini belirterek programa başvurdu. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede Seda Kurt’un anne ve babasına ulaştı. Dün canlı yayında anne ve kızı ilk kez telefonda konuştu. Bugün ise anne kanala kadar geldi, ancak canlı yayına çıkmak istemeyince Seda Kurt, yanına kadar giderek annesi Hatice’yle tanıştı. Anne Hatice, 15 yaşında bir kızını kaybettiğini duyan Seda Kurt, gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının vefatı nedeniyle annesini suçlayan Kurt’un gözyaşları stüdyodaki seyircilere de duygusal anlar yaşattı. İşte Esra Erol’da bugün yaşananlar!