Video Dünya Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin'e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video
Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin'e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video

Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin'e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video

15.05.2024 | 09:19

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, işgalci İsraillilerin Gazze'ye giden yardım paketlerini parçaladıkları görülüyor. İşgalciler, Batı Şeria'daki Terkumiye kapısında Gazze'ye gitmekte olan yardım TIR'ını engelledi, indirdikleri insani yardım paketlerini ayakları altında ezerek parçaladı. İşte o görüntü...

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