SON DAKİKA: İsrail tankları Refah'ın merkezine girdi | Video

Son dakika haberleri: İsrail ordusunun sivilleri hapsettiği Refah sınır kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında çok sayıda çocuk ve bebeğin de bulunduğu masumlar yanarak can verdi. İnfial yaratan katliama dünyadan peş peşe sert tepkiler gelirken, Reuters bölgeden yeni bir son dakika haberi geçti. Habere göre İsrail tankları, Refah kent merkezine giriş yaptı. İşte detaylar...