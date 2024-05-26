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Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video

Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video

26.05.2024 | 12:11

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ndeki bir tünelde pusuya düşürüldüğü belirtilirken, “İsrail askerleri esir alındı” ifadeleri kullanıldı.

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İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını bombalarla hedef alan İsrail ordusu, sivillerin sığındığı yerleşim yerlerine baskın ve saldırılar düzenliyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, bölgenin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmalar sırasında İsrail askerlerinin esir alındığını belirtti. Kaç askerin esir alındığına ilişkin bilgi vermeyen Ubeyde, "Savaşçılarımız İsrail güçlerini bir tünelin içinde pusuya düşürdükten sonra geri çekildi" ifadelerini kullandı. Ubeyde, bazı İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını da sözlerine ekledi.

Kassam Tugayları, İsrailli yaralı bir askerin tünelde sürüklendiği anları paylaştı. Görüntülerde, İsrailli askere ait olduğu düşünülen asker kıyafetleri ve tüfek de yer aldı.

İSRAİL YALANLADI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, Hamas'ın iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Askerlerin kaçırıldığı herhangi bir olayın söz konusu değil" denildi.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ İÇİN "BİR TARİH YOK"
İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın esir takası ve ateşkes görüşmelerini ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIAI) Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile önümüzdeki hafta devam etme kararı aldığı iddia edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkilinin iddiasına göre, Mısır ve Katar'ın öncülüğünde ve ABD'nin aktif katılımıyla yeni öneriler temelinde müzakerelerin önümüzdeki hafta tekrar başlamasına karar verildi. Hamas'lı yetkili ise iddiaları yalanlayarak, "Belirlenmiş herhangi bir tarih yok" dedi.

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