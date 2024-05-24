Video Dünya Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video
Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video

Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video

24.05.2024 | 15:54

Romanya'da sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili tartışma bundan 10 yıl önce, Bükreş’te sokak köpeklerinin dört yaşındaki bir çocuğu öldürmesiyle gündeme gelmişti. Başıboş köpeklerin insanlara saldırılarının artmasının ardından devlet başkanı Traian Basescu, hükümetten bu konuyla ilgili tedbirler almasını istemişti. Hükümet ise sahipsiz sokak köpeklerinin itlafıyla ilgili yeni bir yasa çıkaracağını açıklamıştı. "Sokaklardan toplanmalarının ardından iki hafta içinde kimsenin sahiplenmediği sokak köpekleri itlaf edilecektir" şeklinde hazırlanan tasarı, Bükreş parlamentosunda 20 “çekimser” ve 23 “hayır” oyuna karşılık 226 “evet” oyuyla kabul edilmişti.

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