Video Dünya Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı 12’ye yükseldi | Video
Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı 12’ye yükseldi | Video

Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı 12’ye yükseldi | Video

26.05.2024 | 13:59

Rus güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentinde inşaat malzemeleri satan bir markete düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye, yaralananların sayısı ise 43’e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın dün Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. İnşaat malzemeleri satan ve yaklaşık 200 kişinin bulunduğu hipermarkete 2 güdümlü hava bombası ile düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, yaralananların sayısı ise 43'e yükseldi. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 16 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, saldırının ardından çıkan yangının ekipler tarafından 16 saat süren bir çalışmayla söndürüldüğü aktarıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belirlenirken, 10 kişiye DNA testi yapılacağı bildirildi.

Rusya, 10 Mayıs'ta kuzey Harkov Oblast'ına 30 bin askerle yeni bir saldırı başlatmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre Moskova kuvvetleri bölgede 10 kilometreye kadar ilerlemeyi başarmış ancak ilk savunma hattı tarafından durdurulmuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı 12’ye yükseldi | Video 02:40
Rusya’nın vurduğu hipermarkette can kaybı 12’ye yükseldi | Video 26.05.2024 | 13:59
Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video 00:19
Hamas: “İsrail askerleri Gazze’de esir alındı” | Video 26.05.2024 | 12:11
Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü: Çok sayıda kişiye gözaltı | Video 05:53
Berlin'de Filistin’e destek yürüyüşü: Çok sayıda kişiye gözaltı | Video 26.05.2024 | 08:41
Romanya’da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video 08:59
Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video 24.05.2024 | 15:54
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 02:33
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 24.05.2024 | 15:10
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 02:33
Hindistan’da helikopter kendi etrafında dönerek pist dışına indi | Video 24.05.2024 | 14:55
Ukrayna’dan Kırım’a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 00:25
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 24.05.2024 | 12:17
Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan lideri ateşle oynuyor | Video 01:12
Çin Savunma Bakanlığı: "Tayvan lideri ateşle oynuyor" | Video 24.05.2024 | 13:52
Ukrayna’dan Kırım’a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 00:25
Ukrayna'dan Kırım'a füzeli saldırı: 2 ölü | Video 24.05.2024 | 12:32
Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan ’kırışıklık karşıtı pipet’... | Video 00:10
Pipet kullanmak dudak çevresi kırışıklıklarına neden olur mu? İşte viral olan 'kırışıklık karşıtı pipet'... | Video 24.05.2024 | 10:00
Çin’de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:57
Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 14:43
Çin’de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:57
Çin'de apartmanda patlama: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.05.2024 | 15:39
Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu | Video 02:07
Meksika’da aşırı sıcaklar nedeniyle 147 maymun telef oldu | Video 23.05.2024 | 10:56
Meksika’da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 01:41
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 23.05.2024 | 10:56
Meksika’da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 01:41
Meksika'da devlet başkan adayının mitinginde sahne çatısı çöktü: 9 ölü | Video 23.05.2024 | 10:21
Blinken, bu kez Temsilciler Meclisi’nde protesto edildi: Blinken’i tutuklamanız gerekiyor, beni değil | Video 00:38
Blinken, bu kez Temsilciler Meclisi’nde protesto edildi: "Blinken’i tutuklamanız gerekiyor, beni değil" | Video 23.05.2024 | 08:49
Yapay zekaya rüyaların neye benzediği soruldu! Ortaya çıkan görüntülere inanamayacaksınız... | Video 00:20
Yapay zekaya rüyaların neye benzediği soruldu! Ortaya çıkan görüntülere inanamayacaksınız... | Video 22.05.2024 | 15:26
SpaceX, ABD’nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 03:58
SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 22.05.2024 | 14:29
Gazzeliler içme suyu için saatlerce sıra bekliyor | Video 03:04
Gazzeliler içme suyu için saatlerce sıra bekliyor | Video 22.05.2024 | 12:41
Tayland’da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 01:20
Tayland'da 34 metrelik süper yat alev alev yandı | Video 22.05.2024 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA