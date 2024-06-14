Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 14.06.2024 | 11:29 Şili’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, en az 2 bin 300 evde hasar oluştu, 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şili'de hafta boyunca şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Ülkenin merkezi ve güney bölgelerinde yaşanan yağışların sel felaketine yol açması sonucu yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yerel yetkililer tarafından açıklamaya göre 2 bin 300 ev hasar gördü, 4 bin 300 kişi evsiz kaldı, 60 bin evde ise elektrik kesintisi meydana geldi. Çarşamba günü gece saatlerinde şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir ağacın traktörün üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Başkent Santiago'nun güneyindeki Bio Bio bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen onlarca ev yıkıldı, Curanilahue kasabası tamamen sular altında kaldı. Şili Eğitim Bakanlığı, Şili'nin 16 bölgesinden 7'sinde derslere bu hafta ara verildiğini açıkladı.Yetkililer Santiago ve 7 bölgeyi "afet bölgesi" ilan ederken, güneyde şiddetli etki gösteren fırtınanın Santiago'ya ilerlediği belirtildi. Santiago Metropolitan Bölgesi Valisi Claudio Orrego yaptığı açıklamada, "Şehir direniyor, ancak sorumluluk alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu.