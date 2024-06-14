Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video
Şili’de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, en az 2 bin 300 evde hasar oluştu, 1 kişi hayatını kaybetti.
Başkent Santiago'nun güneyindeki Bio Bio bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen onlarca ev yıkıldı, Curanilahue kasabası tamamen sular altında kaldı. Şili Eğitim Bakanlığı, Şili'nin 16 bölgesinden 7'sinde derslere bu hafta ara verildiğini açıkladı.
Yetkililer Santiago ve 7 bölgeyi "afet bölgesi" ilan ederken, güneyde şiddetli etki gösteren fırtınanın Santiago'ya ilerlediği belirtildi. Santiago Metropolitan Bölgesi Valisi Claudio Orrego yaptığı açıklamada, "Şehir direniyor, ancak sorumluluk alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu.
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