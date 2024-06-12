Fransa'da orman yangını: 600 hektarlık alan kül oldu | Video 12.06.2024 | 14:23 Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü. Alevlerle mücadele sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fransa'nın Var bölgesine bağlı Vidauban komününde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 760 personel ve 200 araçla müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 600 hektarlık alan küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tedbir amacıyla yaklaşık 100 kişi evlerinden tahliye edildi.