Video Dünya Fransa'da orman yangını: 600 hektarlık alan kül oldu | Video
Fransa'da orman yangını: 600 hektarlık alan kül oldu | Video

Fransa'da orman yangını: 600 hektarlık alan kül oldu | Video

12.06.2024 | 14:23

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınında 600 hektarlık alan küle döndü. Alevlerle mücadele sürüyor.

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Fransa'nın Var bölgesine bağlı Vidauban komününde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 760 personel ve 200 araçla müdahale sürüyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre yangında şu ana kadar 600 hektarlık alan küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tedbir amacıyla yaklaşık 100 kişi evlerinden tahliye edildi.

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