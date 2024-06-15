İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı
İsrail askerleri, cezaevinden çıkan Filistinlinin evinde tahliyesi sonrası kutlama hazırlığı için konulan sandalyeleri kırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
03:05
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 14.06.2024 | 15:17
02:04
Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 14.06.2024 | 11:29
03:34
ABD'nin Florida eyaletinde sel: Acil durum ilan edildi | Video 13.06.2024 | 13:03
02:43
Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiyi vurdu | Video 13.06.2024 | 11:12
02:45
Erbil’de petrol rafinerisinde yangın | Video 13.06.2024 | 09:48
00:59
01:09
El Salvador'da dev hapishaneye 2 binden fazla çete üyesi nakledildi | Video 12.06.2024 | 16:28
02:26
Fransa'da orman yangını: 600 hektarlık alan kül oldu | Video 12.06.2024 | 14:23
02:27
Hizbullah'tan İsrail'e 160 roketle saldırı | Video 12.06.2024 | 12:23
02:37
Palma Havalimanı sular altında kaldı | Video 12.06.2024 | 12:23
03:20
Güney Kıbrıs’ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi | Video 12.06.2024 | 11:19
00:54
El Salvador'da 67.5 milyon dolarlık uyuşturucu ateşe verildi | Video 12.06.2024 | 12:23
03:20
Güney Kıbrıs’ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi | Video 12.06.2024 | 11:16
00:20
İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresine saldırı | Video 12.06.2024 | 10:33
04:12
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı | Video 12.06.2024 | 11:18
07:25
Fransa'da aşırı sağın yükselişine yönelik protestolar devam ediyor | Video 12.06.2024 | 08:45
04:33
ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video 11.06.2024 | 13:59
00:19
Bu görüntüler ‘yok artık’ dedirtti! Kendisinin robotunu yaptırdı… | Video 11.06.2024 | 14:07