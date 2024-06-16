Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 16.06.2024 | 11:06 Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yaklaşık 40 bin Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in yoğun kısıtlama ve tacizlerine rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce Müslüman Kurban Bayramı'nı kutluyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 40 bin Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisinin sınırlamaları nedeniyle cemaat, namazın ardından dağıldı.