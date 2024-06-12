Güney Kıbrıs’ta orman yangını: 5 köy tahliye edildi | Video
Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 5 köy tahliye edildi.
Baf'ın "Yolu" ve "Psati" köylerinde çıkan yangın "Psathi", "Polemi", Ayios Dimitrianu", "Hulu", Kurdaka", "Lemona" ve "Amargeti" köylerine hızla yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarının hava şartları nedeniyle zorlaştığı bölgede 5 köy tahliye edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides, "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahale" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü. Güney Kıbrıs hükümeti, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması ve İsrail'den de yardım talep etti.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.
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