Mekke'de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 16.06.2024 | 10:17 Hac görevini yerine getirmek üzere Mekke'de bulunan 1 milyon 833 bin 164 hacı, Kurban Bayramı namazını kıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan 1 milyon 833 bin 164 Müslüman, Arafat Vakfesi'ni tamamladıktan sonra bayram namazı için Kabe'ye geldi. Burada ziyaret tavafını tamamlayan milyonlarca hacı, bayram namazını kıldı. Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacılar, namaz sonrası Müzdelife Vakfesi yaptıktan sonra Mina'ya hareket ederek Akabe Cemresi'ne yedi taş atacaklar.