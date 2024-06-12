El Salvador'da 67.5 milyon dolarlık uyuşturucu ateşe verildi | Video
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha edildi.
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