Video Dünya Erbil’de petrol rafinerisinde yangın | Video
Erbil’de petrol rafinerisinde yangın | Video

Erbil’de petrol rafinerisinde yangın | Video

13.06.2024 | 09:48

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

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Irak'ta Erbil - Guyer yolu üzerindeki yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafineride akşam saatlerinde dev yangın meydana geldi. Çıkan yangının yakıt depolarına sıçramasını önlemek için ona yakın itfaiye müdahale etti. Sebebi henüz bilinmeyen yangının büyük çaba sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Can kaybının meydana gelmediği yangında birçok yakıt aracının sürücülerinin canlarını kurtarmak için olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.
Yangının nedenini öğrenmek için soruşturma başlatılırken Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü yangının çıkma nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

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