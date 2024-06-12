Hizbullah'tan İsrail'e 160 roketle saldırı | Video

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın ilk olarak Lübnan topraklarından 90 roket ateşlediği bildirildi. Roketlerin bir kısmının engellediği, bazılarının ülkenin kuzeyine isabet ettiği ve hasara yol açtığı aktarıldı. Yapılan ikinci açıklamada ise Hizbullah'ın 70 roket fırlattığı, roketlerden bir kısmının engellendiği, çoğunun boş araziye isabet ettiği ve can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Roketli saldırıların ardından İsrail'in farklı noktalarından uyarı sirenleri duyuldu.

"ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Meron hava üssü ve sınırdan yaklaşık 20 kilometre uzakta bulunan Amiad kampı, Sasa'daki Plasan zırhlı araç üretim fabrikası da dahil olmak üzere çok sayıda askeri tesisinin hedef alındığı duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'a gece gerçekleştirdiği saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu 4 Hizbullah mensubu hayatını kaybetmişti.